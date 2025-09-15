Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wydał szokujący komunikat mający być odpowiedzią na słowa szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego. Pieskow stwierdził, że „NATO jest w stanie wojny z Rosją”.

W nocy z 9 na 10 września blisko 20 rosyjskich dronów wleciało na terytorium Polski. Część z nich zestrzeliło lotnictwo sojusznicze. Większość z nich jednak nie stanowiła większego zagrożenia ponieważ były to Gerbery, czyli drony wabiki nie posiadające głowicy bojowej.

„NATO nie jest na wojnie z Rosją, ale Rosja rozszerza tę wojnę poza Ukrainę i dlatego NATO było aktywne w powietrzu i dlatego zestrzeliliśmy te rosyjskie drony” – mówił wówczas w rozmowie z mediami Radosław Sikorski.

Rosjanie oficjalnie nie potwierdzili dotąd, że to oni wystrzelili drony, choć europejscy politycy nie mają, co do tego wątpliwości. Tymczasem w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w szokujący sposób odniósł się do słów Sikorskiego.

„NATO jest w stanie wojny z Rosją. To oczywiste i nie wymaga żadnych dodatkowych potwierdzeń” – stwierdził Pieskow. Dodał, że „NATO de facto bierze udział w tej wojnie”, udzielając bezpośredniego i pośredniego wsparcia Kijowowi.

Źr. RMF FM