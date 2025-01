W jednej ze szkół w Kolbuszowej na Podkarpaciu rozegrały się sceny trudne do wyobrażenia. W klasie doszło do regularnej bijatyki, w której udział wziął nauczyciel i uczeń. Prowadzący katechezę ksiądz starał się uspokoić obie strony, ale nieskutecznie. Tymczasem inni uczniowie nagrywali zajście.

Szokujące sceny rozegrały się w sali lekcyjnej w kolbuszowskim Zespole Szkół Technicznych. Podczas katechezy do sali wszedł inny nauczyciel, który rozpoczął bójkę z jednym z uczniów. Ksiądz próbował rozdzielić szarpiących się, ale nieskutecznie.

Jak podaje Polsat News powołujący się na nieoficjalne informacje, widoczny na nagraniu uczeń opuścił salę, mówiąc, że udaje się do ubikacji. Po powrocie na lekcję, zaraz za nim wszedł nauczyciel przedmiotów zawodowych. Po chwili rozpoczęła się bijatyka. Pozostali uczniowie wszystko nagrywali, a materiał później znalazł się w sieci.

Jak się okazuje, to nie pierwsza podobna sytuacja, w której uczestniczył akurat ten nauczyciel. Na razie nie wiadomo, co wywołało bójkę. Sprawę wyjaśnia dyrekcja szkoły. „Nauczyciel nie ma prawa reagować agresywnie i jako ten dojrzalszy musi spokojnie rozwiązać sytuację” – powiedziała dyrektorka placówki Grażyna Pełka. Kierownictwo chce porozmawiać z nauczycielem, ale obecnie przebywa on na zwolnieniu lekarskim.

Okazuje się, że uczniowie już wcześniej skarżyli się na niego. „Jest niezrównoważony i agresywny w stosunku do młodzieży. Są filmiki na których widać, jak bije się, szarpie z uczniami. Jedna z uczennic pokazywała mi nagranie jak na lekcji wulgarnie wyzywał się z uczniami. Takie szły teksty, że aż szokiem było tego słuchać” – opisała matka jednego z uczniów.

Sprawą zajmuje się policja i kuratorium.

Źr. Polsat News