Zmarł drugi policjant postrzelony w piątek we Wrocławiu przez Maksymiliana F. Komenda Główna Policji przekazała smutną informację w komunikacie w mediach społecznościowych. Wcześniej informowano o śmierci pierwszego funkcjonariusza.

Koszmarne wieści przekazali sami policjanci. „Z wielkim żalem informujemy, że zmarł nasz Kolega Ireneusz, drugi z policjantów postrzelonych przez bandytę we Wrocławiu” – czytamy w komunikacie na profilu Komendy Głównej Policji w mediach społecznościowych.

Z wielkim żalem informujemy, że zmarł nasz Kolega Ireneusz, drugi z policjantów postrzelonych przez bandytę we Wrocławiu😪 Komendant Główny Policji w imieniu policjantów i pracowników @PolskaPolicja składa kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie.🕯 pic.twitter.com/XY7J3rjzPU — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) December 4, 2023

Około dwóch godzin wcześniej, około godz. 18 pojawiła się informacja o śmierci pierwszego z mundurowych – asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Niestety teraz poinformowano, że zmarł również drugi policjant.

Do zbrodni doszło w piątek wieczorem we Wrocławiu. Dwaj mundurowi rozpoznali poszukiwanego Maksymiliana F. i go zatrzymali. Jednak w drodze na komendę napastnik postrzelił obydwóch funkcjonariuszy w głowy. Ich stan od samego początku lekarze określali jako krytyczny, ale podjęli walkę o ich życie. Niestety przegrali.

Sprawcę zatrzymano. Maksymilian F. usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, za które grozi mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności. Teraz kwalifikacja czynu z pewnością zostanie zmieniona.

Źr. RMF FM; X