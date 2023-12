Serwis Wirtualna Polska podaje nowe informacje dotyczące szokującego zdarzenia, którego rozegrało się we Wrocławiu. Wiele wskazuje na to, że wiadomo już, z jakiej broni strzelał Maksymilian F.

Portal internetowy podaje, że policjanci podczas zatrzymania mężczyzny znaleźli przy nim broń palną. Był to czarnoprochowy rewolwer, który Maksymilian F. trzymał w kaburze.

– Z naszych informacji wynika, że biegli w tej chwili ustalają, czy to właśnie z tej broni oddał strzały do przewożących go policjantów – napisano na portalu w tekście dotyczącym Maksymiliana F.

Wiele wskazuje na to, że według wstępnych teorii policjantów funkcjonariusze skłaniają się właśnie ku tej wersji. Oznaczałoby to, że Maksymilian F. korzystał ze swojej broni, a nie tej, którą rzekomo miał odebrać policjantom.

Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów, którzy wcześniej dokonali jego zatrzymania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Postawiono mu zarzut próby zabójstwa funkcjonariuszy. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

