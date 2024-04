Nie żyje Dawid Błach. YouTuber, który tworzył pod pseudonimem Dev, miał zaledwie 31 lat.

– W piątek straciliśmy naszego przyjaciela. Odszedł Dawid »DEV« Błach. W takiej sytuacji ciężko napisać coś więcej. Łączymy się w bólu z żoną, synem oraz resztą rodziny. Oni najlepiej wiedzą jak kochającym i po prostu dobrym człowiekiem był Dawid i jak wielka jest to strata dla nas wszystkich. Spoczywaj w pokoju. Widzowie, prosimy Was o uszanowanie prywatności bliskich DEV-a – napisał w serwisie „X” Korneliusz „N3jxiom” Rzeźwicki z ekipy Fantasy, do której należał również Dev.

Wcześniej w sieci pojawił się post OSP Branice. Tamtejsza jednostka przekazała informacje, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia u nieznanej osoby. Wezwani zostali strażacy, ponieważ w tamtym momencie nie było wolnego zespołu ratownictwa medycznego.

Chodziło o zdarzenie, do którego doszło na orliku, czyli boisku piłkarskim. Konieczna była reanimacja, dodatkowo na miejscu lądował nawet śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z Branic pochodził właśnie Dev, dlatego internauci natychmiast zaczęli kojarzyć, że może chodzić właśnie o youtubera. Później podejrzenia zostały potwierdzone przez jego znajomych.

