Nowe, nieoficjalne informacje nt. stanu zdrowia Aleksandra Łukaszenki. Co się dzieje obecnie z białoruskim dyktatorem?

– Od pewnego czasu nasiliły się spekulacje dotyczące stanu zdrowia, w jakim jest Łukaszenka. Ostatni raz publicznie widziano go 9 maja na uroczystościach w Rosji. Jednak już wtedy zrezygnował z części punktów programu. Po powrocie do Mińska odwołane zostały spotkania Łukaszenki z jego udziałem. Pojawiły się doniesienia o tym, że białoruski przywódca trafił ponoć do szpitala – pisaliśmy niedawno na wMeritum.pl.

Teraz w całej sprawie pojawiły się nowe, choć nieoficjalne informacje. Głos zabrali bowiem białoruscy opozycjoniści, a konkretnie – były dyplomata Paweł Łatuszka, który ujawnił, jakimi doniesieniami dysponuje.

– Zgodnie z niektórymi informacjami, które otrzymujemy, Łukaszenka ma infekcyjno-alergiczne zapalenie mięśnia sercowego. Mówiąc prościej, ma chore serce – powiedział Łatuszka w nagraniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Wcześniej stan zdrowia Łukaszenki komentował amerykański dziennikarz, korespondent „Kyiv Post” i analityk polityczny Jason Jay Smart, który ocenia, że Łukaszenka został otruty.

