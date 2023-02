Galopujące ceny masła wprawiły w osłupienie nie tylko klientów supermarketów. Zaniepokojeni są także rolnicy. – Nikt nie zastanawia się, jak takie ceny wpłyną na rolników – alarmuje Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Kilka dni temu informowaliśmy o gwałtownych spadkach cen masła. Sieci dosłownie prześcigały się w wymyślaniu kolejnych promocji, ku radości konsumentów, bo masło w niektórych sklepach można kupić za 2,99 zł za kostkę. Jednak to, co cieszy klientów niepokoi polską branżę mleczarską. Producenci domagają się nawet interwencji rządu.

-Nikt nie zastanawia się, jak takie ceny wpłyną na rolników – przekonuje Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w rozmowie z money.pl.

Tymczasem sieci wyjaśniają, że obniżka cen ma związek z chęcią zadowolenia klientów. – Dążymy do tego, aby kształtowane przez nas ceny były bardzo atrakcyjne w stosunku do rynku krajowego. Ceny masła, które aktualnie oferujemy klientom, są efektem sytuacji m.in. obecnych trendów rynkowych oraz popytu na produkt – wyjaśniała w rozmowie z money.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Biedronka tnie ceny masła nie tylko w promocji. W zeszłym tygodniu można było kupić masło w promocyjnej ofercie poniżej 5 zł. Jego cena 4,79 zł za kostkę była dostępna dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji tej sieci w telefonie. — Janusz Piechociński (@Piechocinski) February 11, 2023

Niskie ceny masła. Producenci biją na alarm

Do sprawy odniósł się także minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. – Temat ten został poruszony na ostatniej radzie ministrów rolnictwa UE. Wspomniałem, żeby wrócić do interwencji – podkreślił.

Waldemar Broś informuje jednak, że w ostatnim czasie rolnicy byli pomijani w kwestii przychodów, choć to przecież oni stanową pierwsze, podstawowe ogniwo w łańcuchu produkcyjnym.

– Nawet w najlepszym dla nich czasie, biorąc pod uwagę ceny surowców, masło powinno kosztować poniżej 7 zł. Tymczasem w sklepach było to 10-11 zł. Taką dodano marż – ocenił.

Ceny masła topnieją. Dlaczego towar, który na sklepowych półkach osiągał ceny ponad 10 zł, teraz można kupić nawet za niespełna 4 zł?https://t.co/Ec4iUFfTmE — Gazeta.pl (@gazetapl_news) February 2, 2023

Przeczytaj również: