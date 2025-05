Warszawska policja wydała oświadczenie ws. tragedii na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Doszło tam do masakry z użyciem siekiery.

Policja już we wstępie podaje, że doszło do zatrzymania mężczyzny. To on zaatakował siekierą ludzi znajdujących się na terenie kampusu UW. – Zatrzymany został mężczyzna, który wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala – czytamy.

Media podają z kolei, że na terenie kampusu UW odnaleziono głowę kobiety, co z pewnością stanowi pokłosie ataku szaleńca. – Jedna osoba nie żyje, druga z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala – informuje stołeczna policja.

Do zdarzenia doszło około godziny 18:40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął…

Wiadomo również, iż zatrzymany mężczyzna ma 22 lata. Jest obywatelem Polski.

