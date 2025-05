31-letni Patryk Kościowski zaginął w Hiszpanii. Mężczyzna zniknął po kłótni ze swoją dziewczyną, gdy nagle wysiadł z auta.

O sprawie informuje profil SOS Zaginięcia na Facebooku, który opisuje historię zniknięcia Patryka Kościowskiego. Mężczyzna bowiem zniknął i jak dotąd nie nawiązał z nikim kontaktu. Nie wiadomo, co się z nim dzieje.

– W nocy z 2 na 3 maja 2025r o godzinie 2:30 (piątek-sobota), Patryk przemieszczał się z Malagi do Marbelli w Hiszpanii trasą AP-7. Podczas podróży pokłócił się z narzeczoną i mężczyzna wysiadł na autostradzie, 1 km za bramkami z poborem opłat w rejonie Mijas-Fuengirola – czytamy.

Wiadomo, że po wyjściu z samochodu mężczyzna utrzymywał kontakt w postaci sms-ów. Nie chciał jednak ani wrócić do auta, ani skorzystać z oferty dostępnych przewoźników. – Niestety nie chciał podać swojej lokalizacji, żeby można było po niego wrócić, uparcie twierdził, że wróci sam na pieszo. Bateria w telefonie mężczyzny juz padała, o 3:11 wysłał ostatniego smsa, a o 4:00 telefon już był wyłączony – czytamy.

Patryk Kościowski do tej pory nie dał znaku życia. – Patryk do chwili obecnej nie powrócił, nie nawiązał żadnego kontaktu a jego losy pozostają do dziś nieznane – czytamy na profilu.

