Dwaj obcokrajowcy wpadli w ręce policjantów w związku z bijatyką, do jakiej doszło na wrocławskim Starym Mieście. W wyniku ciężkiego pobicia życie stracił 21-latek ze Złotoryi. Policjanci na razie nie podają narodowości sprawców.

Wrocławska policja opublikowała specjalny komunikat w tej sprawie, ale zawiera on niezwykle mało szczegółów. Wiadomo, że w sobotę rano doszło do bójki na Starym Mieście we Wrocławiu.

„Po bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia zmarł 21-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego” – informują mundurowi.

Po południu w sobotę policja opublikowała kolejny komunikat, w którym potwierdzono, że zatrzymano dwie osoby. To obcokrajowcy w wieku 23 lat. Mundurowi nie informują jednak o dokładnej narodowości zatrzymanych.

„Przebieg oraz szczegóły w jakich doszło do tej tragicznej sytuacji są teraz przedmiotem intensywnej pracy policjantów” – czytamy w policyjnym komunikacie. Ciało zabitego 21-latka zabezpieczono do sekcji zwłok. Sprawę wyjaśniają policjanci.

Źr. Policja; Radio ZET