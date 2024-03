Jeśli chcemy zachować wolność i suwerenność, nie mamy innego wyjścia, jak tylko zająć Brukselę – ogłosił Viktor Obran, premier Węgier.

Orban wygłosił przemówienie przed Muzeum Narodowym w Budapeszcie z okazji rocznicy wybuchu rewolucji węgierskiej 1848 r. Nawoływał obywateli do udziału w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one w czerwcu.

Orban mówił, że Bruksela „chce zmusić nas do wojny, wepchnąć nam migrantów i reedukować nasze dzieci”. „W 1848 r. zatrzymaliśmy się w Schwechat. Teraz pomaszerujemy do Brukseli i sami dokonamy zmian w Unii Europejskiej” – mówił.

Premier wspomniał o Polsce. Jak stwierdził, w naszym kraju pojawiło się „lewicowe tsunami Sorosa”. Orban wyraził nadzieję na zmianę układu sił w Unii Europejskiej po tegorocznych wyborach do europarlamentu.

„Na początku byliśmy sami, a pod koniec roku będziemy większością w zachodnim świecie i otworzą się przed nami wielkie możliwości” – ocenił Orban. „Jeśli chcemy zachować wolność i suwerenność, nie mamy innego wyjścia, jak tylko zająć Brukselę” – podkreślił.

Źr. dorzeczy.pl