Papież Franciszek nadal przebywa w szpitalu w związku ze złym stanem zdrowia. Kardynał Gianfranco Ravasi na antenie radia RTL 102.5 zasugerował, że Ojciec Święty może nawet złożyć rezygnację, jeśli choroba nie pozwoli mu na sprawowanie urzędu.

Kardynał Ravasi potwierdził, że doniesienia medialne w sprawie zdrowia papieża pokrywają się z komunikatami ze szpitala w Gemelli. Duchowny przyznał, że papież Franciszek jest w poważnym stanie, ale nie jest on krytyczny. „To organizm przyzwyczajony do walki” – powiedział.

W rozmowie padło pytanie, czy papież Franciszek rozważa rezygnację ze stanowiska w związku ze stanem zdrowia. Kard. Ravasi potwierdził, że Franciszek podejmie taką decyzję, jeśli nie będzie w stanie sprawować urzędu zgodnie ze swoimi standardami. Przypomniał jednak sytuację, gdy poprzednio spekulowano na ten temat w związku z problemami z kolanem. „Wtedy powiedział, że Kościołem rządzi się głową, a nie kolanem” – przypomniał kardynał.

„Gdyby znalazł się w sytuacji, w której jego zdolność do utrzymywania bezpośredniego kontaktu – co lubi robić – do komunikowania się w sposób natychmiastowy, ostry i zdecydowany zostałaby ograniczona, wówczas uważam, że mógłby podjąć decyzję o rezygnacji” – stwierdził kard. Ravasi.

Przeczytaj również:

Źr. Interia