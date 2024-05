Słynny polski mistrz w rzucie młotem Paweł Fajdek przeżywa wielki dramat rodzinny. Niestety zmarł jego ojciec. Lekkoatleta opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych, którego treść rozdziera serce.

Wielokrotny mistrz świata i złoty medalista Paweł Fajdek opublikował 4 maja poruszający wpis w mediach społecznościowych. Poinformował, że jego ojciec Waldemar Fajdek zmarł.

„Żegnaj Tato. Dziękuję Ci za wszystko i do zobaczenia. Tęsknie. Nic więcej nie jestem w stanie napisać…” – napisał Fajdek. Sportowiec dołączył do wpisu zdjęcia ukazujące jego w towarzystwie jego zmarłego taty.

Waldemar Fajdek sam był kolarzem i miłość do sportu zaszczepił u swojego syna. Ten jednak postanowił wybrać inną dyscyplinę. Skończyło się na rzucie młotem, co przyniosło mu ogromną sławę i wielkie sukcesy sportowe. Przez cały czas wspierał go jego ojciec.

