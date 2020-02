Prześmiewczy materiał „Wiadomości” TVP o Kindze Rusin wywołał falę kontrowersji w mediach. Jeden z jego bohaterów – Piotr Zelt – tłumaczy, że czuje się oszukany. – W swojej wypowiedzi broniłem Kingi – przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską.

W niedzielnym wydaniu „Wiadomości” TVP pojawił się materiał poświęcony Kindze Rusin. Kilka dni wcześniej prowadząca „Dzień dobry TVN” pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z Adele i opisała wrażenia z prywatnej imprezy z gwiazdami po gali rozdania Oscarów 2020.

Materiał spowodował, że na główny program informacyjny TVP spłynęła fala krytyki. Najwięcej kontrowersji budziły fragmenty, w których cienki głos mężczyzny cytował wpisy Kingi Rusin.

Piotr Zelt zszokowany materiałem: Zostałem oszukany od początku do końca

W materiale pojawił się także Piotr Zelt. – Ktoś, kto jest pod wpływem emocji i ferworu imprezy i jeszcze nie ostygł, może zamieszczać czasami takie różne posty… – mówi aktor, komentując wpadkę Kingi Rusin.

#Wiadomości | Medialna burza wokół Kingi Rusin trwa. Znana dziennikarka naraziła się na śmieszność poprzez publikacje zdjęcia z prywatnej imprezy z gwiazdą, która unika tego typu sytuacji. Rusin to jedna z twarzy pseudoelity, która od lat próbuje mówić Polakom jak mają żyć. [1/3] pic.twitter.com/cmSa9xfcGZ — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) February 16, 2020

Kiedy materiał ujrzał światło dzienne Zelt doszedł do wniosku, że został wprowadzony w błąd. – Zostałem oszukany od początku do końca. Maciej Sawicki, który jest autorem materiału, zadzwonił do mnie z propozycją wypowiedzenia się, jak to ujął, do materiału life-stylowego. Nie powiedział mi, że chodzi o „Wiadomości” – stwierdził aktor w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zelt sądził, że materiał będzie miał lekki, humorystyczny charakter. – W swojej wypowiedzi broniłem Kingi. Mówiłem m.in. o tym, że dziwi mnie, że ludzie są skłonni do takiego krytykowania innych – przekonuje. Aktor dodał, że nie zdawał sobie sprawy w jakim kontekście zostaną umieszczone jego słowa.

Kinga Rusin reaguje na materiał „Wiadomości” TVP

Do zamieszania wokół swojej osoby odniosła się Kinga Rusin. Dziennikarka TVN nie kryje oburzenia, która nazwała Telewizję Polską „żałosnymi, kłamliwymi kreaturami”. – Jak zwykle same kłamstwa, manipulacje i szczucie! – napisała w poniedziałek.

Rusin zapowiada skierowanie sprawy na drogę sądową. – Pozwy zostaną skierowane przeciwko nie tylko TVP, ale też osobom, które ten szkalujący materiał przygotowały – ogłosiła.

Źródło: „Wiadomości” TVP, Twitter