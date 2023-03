Ostatni czas był dla naszej rodziny czymś bardziej nieprzewidywalnym niż skoki narciarskie – ogłosił Dawid Kubacki. Skoczek przedstawił nowe informacje o stanie zdrowia swojej żony. Na wiadomość zareagował legendarny trener austriackich skoczków Alexander Pointner.

Przypomnijmy, że Dawid Kubacki ponownie zabrał głos ws. stanu zdrowia swojej żony. Marta Kubacka od niedzieli przebywa w szpitalu z powodów kardiologicznych. Skoczek wspiera swoją ukochaną w walce i zajmuje się rodziną.

W sobotę pojawił się nowy komunikat. „Ostatni czas był dla naszej rodziny czymś bardziej nieprzewidywalnym niż skoki narciarskie. Na żadnych zawodach nie stresowałem się tak, jak słysząc ciągły dźwięk z aparatur monitorujących funkcje życiowe mojej żony” – przyznał na początku wpisu.

Na szczęście nowe wiadomości, które miał do przekazania Kubacki były pozytywne. „Dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia” – podkreślił.

Pointner zareagował na informacje od Kubackiego

Pod jego wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Kibice odetchnęli z ulgą. Co prawda, sytuacja nadal jest poważna i jeszcze daleko, aby cieszyć się z powrotu do zdrowia, ale najważniejsze w takich sytuacjach jest to, by nie doszło do pogorszenia.

Co ciekawe, pod nowym wpisem Kubackiego znalazł się komentarz legendarnego trenera austriackiej kadry skoczków Alexandra Pointnera. „Dawid, ściskam cię. Życzę twojej rodzinie wszystkich sił świata, żeby wszystko było dobrze i mocno wierzę, że razem dacie radę” – napisał.

