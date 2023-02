Jesteście dumą RP. Uważajcie na siebie Panowie! – podkreślił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W ten sposób zwrócił się do polskich ratowników i strażaków, którzy pospieszyli na pomoc Turcji zmagającej się z dramatycznymi skutkami trzęsienia ziemi. Szef BBN podkreślił, jak szybko zareagowały polskie służby.

Przypomnijmy, że w poniedziałek w godzinach porannych Turcję i Syrię nawiedziły potężne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 w skali Richtera. Z godziny na godzinę liczba ofiar wzrasta. W poniedziałek wieczorem było to ponad 2,5 tysiące zgonów. Miejscowe media informują również o dziesiątkach tysięcy rannych.

Nagrania i zdjęcia z miejsc dotkniętych kataklizmem potwierdzają, że mamy do czynienia z tragedią o niewyobrażalnej skali. Turcja nieustannie prowadzi dramatyczną akcję ratunkową.

Polacy ruszają na pomoc Turcji. Szef BBN: Jesteście dumą RP

Z pomocą do tego kraju ruszyły polskie służby. W odprawie uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który w przeszłości sam zajmował się ratowaniem ludzkiego życia jako lekarz.

„Szef BBN Jacek Siewiera podczas odprawy na lotnisku z ratownikami i strażakami ruszającym do Turcji przekazał podziękowania od Prezydenta Andrzeja Dudy za gotowość do natychmiastowego podjęcia działań i wysłuchał raportu dot. planowanej operacji. Zespoły są już w drodze do Turcji” – napisano w komunikacie BBN.

Szef BBN @JacekSiewiera podczas odprawy na lotnisku z ratownikami i strażakami ruszającym do Turcji przekazał podziękowania od Prezydenta @AndrzejDuda za gotowość do natychmiastowego podjęcia działań i wysłuchał raportu dot. planowanej operacji. Zespoły są już w drodze do Turcji. pic.twitter.com/j8YjSNiK8J — BBN (@BBN_PL) February 6, 2023

Siewiera jest pod ogromnym wrażeniem polskich służb. Szef BBN zwraca uwagę na ekspresowe tempo zorganizowania pomocy. Nasi ratownicy i strażacy potrzebowali zaledwie kilku godzin by wyruszyć na miejsce.

„7 godzin od chwili zadysponowania do wylotu to w ciężkim ratownictwie czas cechujący absolutną światową elitę. Na lotnisku od Ambasadora Turcji usłyszałem wyrazy wdzięczności oraz uznania dla polskich strażaków i ratowników. Jesteście dumą RP. Uważajcie na siebie Panowie!” – podkreślił szef BBN.

7 godzin od chwili zadysponowania do wylotu to w ciężkim ratownictwie czas cechujący absolutną światową elitę. Na lotnisku od Ambasadora Turcji usłyszałem wyrazy wdzięczności oraz uznania dla polskich strażaków i ratowników. Jesteście dumą RP. Uważajcie na siebie Panowie! https://t.co/TOogqwQYgP — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) February 6, 2023

Przeczytaj również: