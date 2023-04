Polscy himalaiści popisali się brawurową akcją na Annapurnie. W ramach akcji ratunkowej zaryzykowali własne życie i zeszli po tamtejszej ścianie śmierci. Myśleli, że idą tylko po ciało innego himalaisty, który tam zginął. Okazało się, że mężczyzna żyje, choć jest w ciężkim stanie.

Polscy himalaiści uratowali indyjskiego wspinacza. Śmigłowiec zabrał go z bazy pod Annapurną do szpitala w Katmandu. Wcześniej himalaista wpadł do głębokiej na 50 metrów szczeliny, w której spędził ponad dwie doby. Nikt nie dawał mu szans na przeżycie.

W akcji ratunkowej brał udział Adam Bielecki. „Chodziło o odzyskanie tak naprawdę ciała, na prośbę rodziny zmarłego himalaisty” – opisał w rozmowie z RMF FM. Bielecki wziął udział w akcji razem z Mariuszem Hatalą. Ten drugi ubezpieczał pierwszego podczas zejścia ze ściany śmierci. Później Bielecki przyznał, że na dole mocno się zdziwił.

„Okazało się, że Anurag ma funkcje życiowe, oddycha i jego źrenice reagują na światło. Nawet się wtedy poruszył. Wydawało mi się także, że jęknął” – mówił Bielecki w RMF FM.

