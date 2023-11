Polska uczelnia jako pierwsza w historii nadała robotowi… tytuł profesora honoris causa. Do uroczystości doszło podczas inauguracji roku akademickiego w Collegium Humanum w nowym campusie w Warszawie. Nie jest to zresztą byle jaki robot, bo to Mika, prezes firmy Dictador.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Collegium Humanum odbyła się 26 października. Polska uczelnia przygotowała na tę okazję wydarzenie, które określiła „pierwszym w historii bezprecedensowym wydarzeniem o randze światowej”. Chodzi o nadanie tytułu profesora honoris causa… sztucznej inteligencji.

„Mika, prezes firmy Dictador została nim uhonorowana za transformację globalnej marki Dictador, wiążącą aktywa cyfrowe z aktywami fizycznymi” – przekazano w komunikacie.

„Polska uczelnia przyznała najwyższą godność akademicką humanoidalnemu robotowi. Profesor Mika może, jak każdy z naszych wykładowców, prowadzić zajęcia ze studentami, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym” – wyjaśnił podkreślił prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu, cytowany przez Polsat News.

Robot Mika wygłosił specjalne przemówienie w języku polskim z tej okazji. „Moja obecność na tej scenie jest czysto symboliczna, w rzeczywistości nadanie mi tytułu profesora honoris causa to ukłon wobec wielkości ludzkiego umysłu, w którym zrodziła się idea sztucznej inteligencji” – mówiła Mika.

Źr. Polsat News