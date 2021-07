W programie Woronicza 17 na antenie TVP Info wybuchła awantura wokół porozumienia amerykańsko-niemieckiego ws. budowy gazociągu Nord Stream 2. Poseł KO Jarosław Urbaniak stwierdził, że to porozumienie to wynik… polityki polskiego rządu.

W czasie dyskusji w TVP Info poseł KO powiązał porozumienie, które Stany Zjednoczone zawarły z Niemcami w sprawie budowy Nord Stream 2 z… projektem polskiej ustawy medialnej, tzw. „lex TVN”.

„Po pierwsze, błędem dyplomacji polskiej było nastawienie absolutnie tylko i wyłącznie na Donalda Trumpa, co jest błędem dziecinnym” – zaczął Urbaniak. „Po drugie, mamy „Lex TVN”. To też myślę, że zauważono w USA tutaj tę agresję w stosunku do potężnej firmy amerykańskiej” – dodał.

Poseł KO na tym nie poprzestał. „Gdyby nie było Lex TVN, to może nie byłoby tego porozumienia amerykańsko-niemieckiego” – stwierdził Urbaniak. Inni goście zgromadzeni w studio nie wytrzymali już i wybuchli śmiechem.

Poseł KO doczekał odpowiedzi ze strony Marka Suskiego z PiS. „Co pan bredzi, to porozumienie było przed „Lex TVN”, jeżeli w ogóle można tu mówić o jakimś „Lex TVN”” – powiedział polityk.

Źr. wPolityce.pl; twitter