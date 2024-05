Potężny pożar centrum handlowego Marywilska w Warszawie. W walkę z ogniem zaangażowało się blisko 200 strażaków. Niestety zabudowania spłonęły niemal doszczętnie. Skalę żywiołu ukazuje nagranie z drona.

Ogień bardzo szybko objął większą część centrum handlowego Marywilska. Gdy na miejscu pojawiła się straż pożarna, pożar szalał już na dużym obszarze. Jak informują strażacy, ogień rozprzestrzenił się tak szybko z powodu nagromadzenia dużej ilości materiałów łatwopalnych, głównie tekstyliów.

Na miejsce zdarzenia od rana dojeżdżały nowe zastępy straży pożarnej. „Cała hala spłonęła, a konstrukcja uległa całkowitemu zniszczeniu” – poinformował komendant główny PSP nadbrygadier Mariusz Feltynowski.

Wszystko wskazuje na to, że ogień pojawił się w kilku miejscach równocześnie. Straż pożarna pojawiła się na miejscu już 11 minut po zgłoszeniu. Wtedy pożar obejmował już dwie trzecie całego obiektu.

„Tak szybkie rozprzestrzenienie się ognia jest sytuacją nietypową. Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną pożaru. Ustalać to będą biegli. Być może nie zadział system odcinający poszczególne strefy w hali, co miało zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia” – powiedział komendant.

W sieci pojawiło się nagranie z drona ukazujące skalę pożaru.

Strażacy dogaszają pożar hali centrum handlowego przy Marywilskiej w Warszawie. Dym przesuwa się na północny zachód. Na miejsce docierają załamani kupcy, którzy mieli w środku stoiska z towarem. Nasze relacje z @jakubrybski na bieżąco w @RMF24pl pic.twitter.com/s5WB0NBU47 — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) May 12, 2024

Źr. RMF FM; Facebook; X