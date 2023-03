Pewien mężczyzna przed laty był w bardzo trudnej sytuacji finansowej i pożyczył 800 zł od spółki pożyczkowej. Dotąd spłacił już 41 tys. zł, a wciąż pozostaje mu do spłaty ponad 100 tys. zł. W sprawie na korzyść rodziny interweniował Zbigniew Ziobro.

Dramat rodziny zaczął się w 2008 r. Wówczas małżeństwo z trójką dzieci znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. On zarabiał 1500 zł, jego żona otrzymywała rentę w wysokości 350 zł. Najstarsza córka zdecydowała się wyjechać do Niemiec do pracy, aby pomóc rodzinie materialnie. Niestety zginęła w wypadku samochodowym.

Wówczas mężczyzna pożyczył 800 zł od pewnej spółki pożyczkowej. Dług miał być spłacany w ośmiu miesięcznych ratach po 204 zł. W przypadku opóźnień w płatnościach, odsetki zostały ustalone na 18 proc. w stosunku miesięcznym. Niestety mężczyzna nie spłacał zadłużenia terminowo, a dług rósł. W końcu sprawa trafiła do sądu.

Sąd Rejonowy w Bytomiu w postępowaniu nakazowym zobowiązał rodzinę do zapłaty ponad 4,6 tys. zł z odsetkami. Orzekając w tym trybie sąd nie badał umowy pożyczki. Nakaz zapłaty nie został zaskarżony, przez co się uprawomocnił, a sprawa nie została rozpoznana na rozprawie. Raty nadal rosły, a w 2021 roku – 17 lat po zaciągnięciu pożyczki – mężczyzna zapłacił już 41 tys. zł. Mimo to zadłużenie nadal wynosi ponad 102 tys. zł – informuje Polsat News.

W sprawie interweniował Zbigniew Ziobro. „Złożyłem skargę nadzwyczajną, bo ta rodzina zasługuje na sprawiedliwość, a nie bezduszność sądów” – przekazał w środę minister Zbigniew Ziobro.

On zarabiał 1500 zł, żona miała 350 zł renty. Mieli trójkę dzieci. Córka zginęła w wypadku. Pożyczył od lichwiarza 800 zł, oddał już 41 tys., a sąd uznał, że wciąż ma 100 tys. długu. Złożyłem skargę nadzwyczajną, bo ta rodzina zasługuje na sprawiedliwość, a nie bezduszność sądów. — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) March 29, 2023

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News; twitter