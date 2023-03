Ostatnia edycja programu „Sanatorium Miłości” dobiegła końca, jednak emocje wciąż są żywe. Świadczy o tym wpis, który na grupie fanów programu zamieściła uczestniczka – Anita Nowicka.

„Sanatorium Miłości” to format, który generuje sporą oglądalność dla TVP. Widzowie chętnie zasiadają przed telewizorami, by oglądać historie seniorów, którzy udają się na wyjazd do jednego z sanatoriów. W ostatniej edycji bohaterowie programu zawitali do Buska-Zdrój.

Jedną z uczestniczek minionego sezonu była Anita Nowicka. Seniora budziła skrajne emocje fanów. Kobieta jest osobą zamożną, co podkreślała, dając jednocześnie do zrozumienia, że szuka partnera na swoim poziomie – również finansowym. Była przy tym szczera więc u jednych budziła szacunek, u innych krytykę.

Już po zakończeniu programu kobieta stała się bohaterką internetowych publikacji. Jej poczynania komentowane były także za pośrednictwem jednej z facebookowych grup zrzeszających fanów programu. To tam Nowicka postanowiła wygarnąć wszystkim hejterom.

„Sanatorium Miłości”. Anita Nowicka bezlitosna dla hejterów

Nowicka zamieściła na facebookowej grupie fanów programu długi wpis. Odniosła się w nim do krytyki na swój temat, które pojawia się w przestrzeni internetowej.

– Drodzy Państwo! Tak czytam, te często żałosne komentarze dotyczące mojej osoby i wiecie co jest straszne? To, że w naszym katolickim społeczeństwie tyle jest nienawiści, zazdrości i brzydoty duchowej. Trzeba najpierw na siebie spojrzeć, żeby kogoś oceniać. Mamy czas refleksji, wyciszenia w okresie przed wielkanocnym, może czas zastanowić się, co robicie drugiemu Człowiekowi, że kamienujecie jego duszę, może poświęcić swój czas na pożyteczne rzeczy i poczuć się lepiej, wówczas Wasze życie stanie się sensowniejsze – napisała uczestniczka „Sanatorium Miłości”.

– Ten hejt czytają moi starsi rodzice, Mama i Tata. Ten hejt czytają moje dzieci. One nie zasłużyły na to, by ich Matka była tak źle traktowana, bo są ze mnie dumne, są moimi pięknymi owocami i świadczą o mnie, mądre, wykształcone, o dobrych sercach. Spójrzcie na swoje sumienia, gdzie je macie – dodała.

– Żaden Obywatel Ukrainy mnie nie obraził, tylko Wy POLACY. Wstyd, wstyd jeszcze raz wstyd i to głównie kobiety – zakończyła uczestniczka popularnego programu emitowanego w TVP.

