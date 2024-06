Tak Michał Probierz motywował naszych reprezentantów w trakcie spotkania z Holandią (1:2). – Musimy ciągle chcieć tę piłkę! Jak padniesz, będzie zmiana! Są następni, którzy czekają na wejście – krzyczał. W sieci pojawiło się nagranie z szatni. Jakie nastroje tam panowały?

Reprezentacja Polski przegrała swoje inauguracyjne spotkanie na EURO 2024 z Holandią (1:2). Jednak styl w jakim grali Biało-Czerwoni, zwłaszcza ich determinacja w starciu ze zdecydowanie silniejszym zespołem, spodobały się kibicom. Jeszcze większe uznanie wzbudza fakt, że Polacy nie przystąpili do tego meczu w najsilniejszym składzie (nie wystąpił m.in. Robert Lewandowski).

Po meczu z pozytywnymi ocenami spotkał się nasz selekcjoner Michał Probierz. Zdaniem wielu komentatorów trener ma pomysł na zespół i potrafi skutecznie zmotywować zawodników. W jaki sposób to robi? Ostatnio wyciekło ciekawe nagranie z szatni, na którym zarejestrowano przemowę Probierza w trakcie przerwy meczowej. Udostępniono je z kanału PZPN.

Probierz nagrany w szatni. To mówił do piłkarzy w przerwie

– Panowie, tak jak mówiłem: na takie mecze się czeka i to jest bardzo ważne. Pamiętajcie od samego początku o zasadach, które przerabialiśmy. Nic nie zmieniamy. Tak samo gramy i żeby nie było sytuacji, że my nie chcemy grać – mówił.

Mogę tego słuchać i słuchać i słuchać…



Mój selekcjoner 🇵🇱 pic.twitter.com/2khYZAzwEk — Mateusz Urbaniak 🇵🇱 (@UrbanLFC) June 18, 2024

– Musimy grać w piłkę, zrozumcie to jeszcze raz. Od samego początku musimy grać w piłkę. To jest klucz, żebyśmy grali w piłkę i walczyli. Nie tylko walczyli i przy okazji grali w piłkę, żeby to było jasne! – krzyczał. – Musisz być pewny siebie (…). Nie przegraliśmy ośmiu meczów jako zespół. To znaczy, że potrafimy grać w piłkę – słyszymy.

W szatni panowała atmosfera skupienia, a twarzach sztabowców i zawodników malowało się pełne skupienie. – Panowie, z jednym z faworytów, do przerwy 1:1. Potrafimy grać jak równy z równym. Trzeba dalej grać i dalej szukać tych wyzwań – podkreślał zdecydowanie Probierz.

– Jak padniesz, będzie zmiana. Są następni, którzy czekają, żeby wejść. Musimy jednak od siebie dać serducho, jeszcze więcej! Piłka stykowa? To musi fruwać! Wyjść na drugą połowę, zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać i będziemy zadowoleni! – krzyczał.

Część druga przemowy mojego selekcjonera pic.twitter.com/8OEuatsS6o — Mateusz Urbaniak 🇵🇱 (@UrbanLFC) June 18, 2024

Przeczytaj również: