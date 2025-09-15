Siostra Łucja dos Santos, wizjonerka z Fatimy, w przypisywanej jej przepowiedni ostrzega przed globalnym kataklizmem, w tym III wojną światową, gdzie Polska zostanie oszczędzona dzięki swojej wierności prawu Bożemu.

– Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze – głosi wizja podkreślając, że naród polski, po wiekach cierpień, zbuduje nowy ustrój oparty na braterstwie i sprawiedliwości.

W kontekście trzeciej tajemnicy fatimskiej, interpretowanej jako zapowiedź prześladowań Kościoła i wojen, Polska jawi się jako ostoja wiary. Łucja rzekomo widziała, że miasta przybrzeżne ucierpią częściowo, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone bronią jądrową; zagrożenia ograniczą się do bombardowań portów i Śląska, a po kilku dniach walki przeniosą się w głąb Niemiec.

Przepowiednia podkreśla rolę Maryi jako Królowej Polski: „Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski”. Polacy za granicą mają nieść nadzieję, a ci wracający – budować czysty kraj, wolny od karierowiczów. Polska ma stać się matką dla wszystkich kochających jej tradycję, realizując prawdziwe cele ludzkości pod berłem Bożym.

Jan Paweł II, łącząc zamach na siebie z Fatimą, widział w tym ocalenie nie tylko własne, ale symboliczne dla Polski – narodu, który przetrwał komunizm dzięki maryjnej pobożności. Poświęcenie Rosji w 1984 roku zbiegło się z upadkiem muru berlińskiego, potwierdzając fatimskie ostrzeżenia i obietnice ocalenia dla wiernych narodów.

Wizja Łucji ostrzega: nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, zmuszając narody do działania pod presją wojen i klęsk. Polska, jako jedyna, wyjdzie silniejsza, prowadząc odrodzenie Europy poprzez nowe prawa zgodne z Bożym prawem, stając się domem braterstwa dla świata.

Dziś, wobec rosyjskiej agresji i kryzysu duchowego, przepowiednia wzywa Polaków do nawrócenia i pokuty. Fatima przypomina: ocalenie Polski zależy od realizacji wezwania do modlitwy i wierności, czyniąc ją latarnią dla pogrążonej w chaosie ludzkości.

Łucja dos Santos (1907–2005) była portugalską wizjonerką, jedną z trojga dzieci, które w 1917 roku doświadczyły objawień Matki Bożej w Fatimie. Urodzona w Aljustrel, jako najstarsza z rodzeństwa (obok Franciszka i Hiacynty Marto), w wieku 10 lat była świadkiem sześciu objawień, podczas których otrzymała trzy tajemnice fatimskie. Jako jedyna z wizjonerów dożyła dorosłości, wstępując w 1925 roku do zakonu Sióstr Dorotek w Hiszpanii, a później do Karmelu w Coimbrze, gdzie przyjęła imię Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca. Spisała objawienia i tajemnice, aktywnie szerząc kult Niepokalanego Serca Maryi. Zmarła w wieku 97 lat, pozostając kluczową postacią w upowszechnianiu przesłania fatimskiego.

*Artykuł jest interpretacją przepowiedni fatimskiej, czyli według religii katolickiej objawienia maryjnego. Stanowi nawiązanie do elementu kultu.

