Juventus Turyn wydał komunikat ws. niepokojącej sytuacji z udziałem Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz musiał przedwcześnie opuścić boisko w meczu Ligi Konferencji. Polak trzymał się za klatkę piersiową.

W 44. minucie meczu pomiędzy Juventusem Turyn a Sportingiem Lizbona miały miejsce chwile grozy. Wojciech Szczęsny, bramkarz Starej Damy, nagle zaczął łapać się za klatkę piersiową.

– Sprawiał wrażenie, jakby nie mógł złapać oddechu, więc musiał opuścić boisko. Opuszczał je we łzach – podawały włoskie media. – Nie mogłem złapać oddechu – tłumaczył po meczu z kolei sam piłkarz.

Emotional Szczesny off for Juventus. 🙏 pic.twitter.com/7PO1llMmhZ

Swoje stanowisko przedstawił Juventus Turyn, który wydał komunikat na Twitterze. Poinformowano wówczas, że Polak przeszedł badania ws. swoich problemów podczas meczu ze Sportingiem. – Po pierwszych badaniach wszystko jest dobrze – napisano.

– Zrobiliśmy badania i wszystko wyszło dobrze. Byłem zmartwiony. Nie mogłem złapać oddechu, ale teraz czuję się w porządku. Badania potwierdziły, że nie ma żadnego problemu – powiedział z kolei Wojciech Szczęsny.

After an initial check, Tek is doing well 💪 pic.twitter.com/rKbzJLQ2zC