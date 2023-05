Wczesnym rankiem w środę doszło do koszmarnego wypadku. Zginęła w nim Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca rady miejskiej w Sieradzu. Ciężkich obrażeń doznał podróżujący z nią Rafał Matysiak, zastępca prezydenta Sieradza. Doniesienia potwierdził prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Prezydent Sieradza poinformował o tragedii w mediach społecznościowych. „Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych dotarła do nas smutna wiadomość. W wypadku samochodowym zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Do szpitala w ciężkim stanie trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta Miasta Sieradza. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Pani Przewodniczącej i łączymy się z bliskimi Pana Wiceprezydenta w modlitwie o jego zdrowie” – czytamy.

Tragedia rozegrała się około godz. 7 na drodze krajowej nr 74 w Wincentowie (gm. Rusiec). Siła uderzenia była na tyle duża, że strażacy musieli przy użyciu urządzeń hydraulicznych umożliwić dostęp do poszkodowanych zakleszczonych w pojeździe.

„Przybyli na miejsce policjanci ustalili wstępnie, że kierujący bmw 53-letni mężczyzna, wjeżdżając na drogę krajową 74 z drogi podporządkowanej, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki volvo. Kierujący volvo 26-letni mężczyzna był w chwili zdarzenia trzeźwy” – podała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi kom. Aneta Sobieraj.

Źr. Interia; facebook