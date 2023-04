Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz na antenie Polsat News komentował środową wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Podczas rozmów nie zabrakło wątku rzezi wołyńskiej.

Wizyta prezydenta Zełenskiego w Polsce to pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna ukraińskiego przywódcy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Siłą rzeczy głównym tematem rozmów był sam konflikt wojenny, ale również plany na odbudowę Ukrainy, gdy wojna dobiegnie końca.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał, czy Zełenski nic nie mówił o kwestii rzezi wołyńskiej, co przed wizytą zapowiadano. Przydacz potwierdził, że temat pojawił się podczas rozmów Zełenskiego z prezydentem Andrzejem Dudą.

„Temat historii i tej trudnej pamięci był przedmiotem dyskusji pomiędzy panami prezydentami. Gdybyśmy się tak wsłuchali w wypowiedź prezydenta Zełenskiego na Zamku Królewskim w Warszawie i wypowiedź pana prezydenta Dudy, są tam odpowiednie sygnały świadczące o tej tematyce” – powiedział Przydacz.

„Prezydent Zełenski mówi wprost. Każdy człowiek, który zginął – czy to dziś, czy kiedyś w historii – zasługuje na to, aby go odnaleźć i pochować. Nie może być tutaj mowy o żadnych zakazach” – dodał.

Wyjaśnił też, że do niedawna funkcjonował do niedawna zakaz poszukiwania i ekshumacji polskich ofiar Wołynia. „Myślę, że tego typu publiczny sygnał ze strony prezydenta Zełesnkiego jest jasną deklaracją, że żadnych zakazów w tym zakresie nie będzie” – dodał.

Przydacz przypomniał, że tym roku przypada 80. rocznica rzezi wołyńskiej. „I my z całą pewnością będziemy oczywiście upamiętniali ofiary tej zbrodni, licząc na to, że i po stronie ukraińskiej będzie prowadzona pewna refleksja i działania historyczne, eksperckie po to, aby opierać nasze relacje na prawdzie historycznej” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News