Witold Jurasz, publicysta serwisu Onet.pl, komentuje wynik exit poll wyborów prezydenckich. W jego ocenie większe szanse na zwycięstwo w drugiej turze ma Karol Nawrocki.

Wyniki exit poll mogą być zaskoczeniem. Rafał Trzaskowski zwycięża wprawdzie pierwszą turę wyborów prezydenckich, jednak jego prowadzenie jest naprawdę minimalne. Polityk Koalicji Obywatelskiej zdobył 30,8 proc. głosów.

Tymczasem drugi w zestawieniu Karol Nawrocki, według sondażu exit poll, może liczyć na 29,10 proc. głosów. Oznacza to, że Trzaskowski i Nawrocki zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich, a wynik jest sprawą otwartą.

Głos ws. wyników exit poll zabrał publicysta serwisu Onet.pl Witold Jurasz. W jego ocenie większe szanse na zwycięstwo w drugiej turze ma… Karol Nawrocki. – Wynik wyborów w mojej ocenie daje większe szanse na zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu . To powinno oznaczać dzwonek alarmowy dla liberalnej Polski. Niestety nie sądzę by został on usłyszany – napisał Jurasz na Facebooku.

