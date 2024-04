Mariusz Pudzianowski zamieścił w sieci wymowny film. Przy okazji ujawnił, ile płaci swoim pracownikom zatrudnionym w firmie transportowej.

Pudzianowski oprócz kariery sportowej spełnia się także na niwie biznesowej. Zawodnik MMA jest właścicielem firmy transportowej. W czwartek opublikował w mediach społecznościowych film, w którym opowiedział o swoich problemach w firmie.

Okazało się, że do zdarzenia doszło podczas załadunku jednego z aut na Słowacji. Kierowca zmieścił się w limicie obciążenia, ale tylna ośka ciągnąca była przeładowana. Został zatrzymany przez policję i dostał mandat w wysokości 50 euro.

– Panie Mariuszu przeładowanie mam, bo wózkowy mi załadował. Za rozłożenie towaru na naczepie odpowiada kierowca. Jest w tym kierunku przeszkolony. Wózkowy to może nałożyć nawet na plecy, wszystko w jednym miejscu. Po to jest takie coś jak szkolenie i kurs na zawodowego kierowcę. Dla mnie to nie jest tłumaczenie – opowiadał Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski ujawnił, ile płaci kierowcom

Pudzianowski był zirytowany. – Jeżeli takich rzeczy podstawowych nie potrafią, to mogą pojeździć traktorem rolniczym – powiedział zawodnik MMA, który nie krył swojego zdenerwowania.

– Kierowca dostaje 8-11 tysięcy. Ja chyba nie wymagam, by ktoś mówił po chińsku. To są podstawowe wymagania wobec zawodowego kierowcy. Prawo jazdy może mieć każdy, ale chyba nie każdy nadaje się na kierowcę zawodowego – powiedział.

