Władimir Putin w ostatnim przemówieniu wygłosił prawdziwą tyradę pod adresem Polski. Mówił o rzekomych planach dołączenia polskich wojsk do wojny przeciwko Rosji i wspomniał o zachodnich granicach Polski.

Putin mówił o sytuacji na Białorusi i ocenił, że Polska rzekomo chce tam interweniować, aby pozyskać część terytorium. Podkreślił, że Rosja zareaguje na „agresję wobec Białorusi wszelkimi dostępnymi środkami”.

W jego ocenie tak samo zresztą miałaby zachować się Polska wobec Ukrainy. J”eśli chodzi o polskich przywódców, to zapewne liczą na utworzenie jakiejś koalicji pod „parasolem NATO” i bezpośrednią interwencję w konflikt na Ukrainie, by następnie „odrąbać” sobie większy kawałek. Odzyskać, jak wierzą, swoje historyczne terytoria, dzisiejszą Zachodnią Ukrainę. Wiadomo, że oni też marzą o ziemiach białoruskich” – mówił Putin.

„Polskie władze, knują swoje odwetowe plany, również nie mówią prawdy swojemu narodowi. Prawda jest taka, że ukraińskie „mięso armatnie” dla Zachodu to już wyraźnie za mało. W związku z tym, planują użyć nowych materiałów eksploatacyjnych” – kontynuował. „Jeśli polskie jednostki wejdą np. do Lwowa lub na inne tereny Ukrainy, to tam pozostaną na zawsze” – dodał.

Dalej Putin powtórzył rosyjskie kłamstwa na temat II wojny światowej. „Chcę też przypomnieć, jak skończyła się dla Polski taka agresywna polityka. Skończyło się to tragedią narodową 1939 r., kiedy to Polska została rzucona przez zachodnich aliantów na „pożarcie” przez niemiecką machinę wojenną” – mówił. „Dzięki Związkowi Sowieckiemu i pozycji Stalina Polska otrzymała znaczące ziemie na Zachodzie, ziemie niemieckie. Tak właśnie jest, Zachodnia część Polski jest darem Stalina” – stwierdził „zapominając” o tym, co Stalin wcześniej urządził w Polsce.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News