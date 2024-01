Rosyjski przywódca Władimir Putin pojawił się w pobliżu polskiej granicy. Przyleciał z wizytą do Królewca po raz pierwszy od blisko dwóch lat. Sprawię skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który nie dostrzega w tym nic szczególnego.

„Wizyta w Kaliningradzie (Królewcu) to normalna praca prezydenta” – powiedział rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. W ten sposób odpowiedział na pytanie o przesłanie, jakie niesie wizyta Putina na terytorium graniczącym bezpośrednio z NATO.

Pieskow dodał, że pojawiając się w jednym z regionów Rosji, Putin nie wysyła żadnego sygnału do NATO. „Najważniejsze nie jest wysyłanie sygnału, ale to, co robi od wielu lat, pracując nad rozwojem naszego kraju i naszych regionów, rozwojem gospodarki, projektami rozwoju społeczno-gospodarczego” – mówił Pieskow.

Podczas swojej wizyty w Królewcu Putin odwiedzi Uniwersytet Kanta, na którym spotka się ze studentami. Według zapowiedzi rosyjskich służb prasowych, studenci uzyskają możliwość swobodnego zadania każdego pytania.

Ostatni raz prezydent Rosji odwiedzał Królewiec 1 września 2022 roku. Wówczas to pojawił się na placu budowy kompleksu muzealno-teatralnego na Wyspie Oktiabrskiej. Również wówczas spotkał się z rosyjską młodzieżą.

Źr. Polsat News