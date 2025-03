Władimir Putin wskazał dwa europejskie państwa. Jak zaznaczył, jest zaniepokojony ich aktywnością na północy.

Putin komentował również roszczenia USA wobec Grenlandii. Rosyjski dyktator stwierdził, że „nie ma w tym nic zaskakującego”. Dodał także, iż mają one historyczne podłoże, dlatego są zrozumiałe, natomiast sprawa dotyczy wyłącznie USA i Danii.

– Jeśli chodzi o Grenlandię, jest to kwestia, która dotyczy dwóch konkretnych państw i nie ma z nami nic wspólnego – podsumował Putin dając jednocześnie do zrozumienia, że jest to sytuacja podobna do tej z Rosją i Ukrainą.

Putin wskazał również na dwa europejskie państwa, których aktywnością jest zaniepokojony. Jak stwierdził, Rosja nadal będzie bronić swoich interesów na Arktyce przed „niebezpiecznymi mocarstwami”. W tym kontekście zwrócił uwagę na Finlandię oraz Szwecję.

Warto zwrócić uwagę, że oba kraje od pewnego czasu przynależą do NATO. Ich wstąpienie do Sojuszu miało związek z agresją Rosji na Ukrainę. To właśnie Putin i jego działania zmotywowały przywódców wskazanych państw do takich kroków.

