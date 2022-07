Doradca mera Petro Andriuszczenko poinformował, że Rosjanie planują zmianę nazwy miasta Mariupol na Żdanow. Chcą to przeforsować w tzw. referendum, w którym jednocześnie będą chcieli „usankcjonować” przynależność miasta do Rosji lub do nowej tzw. republiki ludowej.

Andriuszczenko poinformował że plany Rosjan dotyczące zmiany nazwy Mariupol ujawnił kolaborant, szef organizacji kombatanckiej żołnierzy walczących w Afganistanie.

„Razem z pseudoreferendum (w sprawie przyłączenia do Rosji – przy. red.) miałaby być głosowana zmiana nazwy z Mariupol na Żdanow” – napisał Andriuszczenko w wiadomości na Telegramie.

Radio RMF FM przypomina, że Mariupol nosił nazwę Żdanow w latach 1948 – 1989 na cześć Andrieja Żdanowa, współpracownika Stalina, który odpowiadał m.in. za represje w sferze kultury (tzw. żdanowszczyzna).

Rosjanie chcą odbudować Mariupol?

Wcześniej strona ukraińska poinformowała o przejęciu planów wskazujących, że Rosjanie chcą odbudować Mariupol do 2040 r. Dokument zawiera rozwiązania podzielone na trzy etapy – do końca 2022 r., od 2023 do 2025 r. i do 2040 r. Pierwszy z nich zakłada przywrócenie niezbędnej infrastruktury. W tym punkcie pojawia się m.in. konieczność budowy cmentarza na terenie dawnego lotniska.

W drugiej fazie planuje się szeroko zakrojoną akcję budowy mieszkań i odtwarzania infrastruktury inżynieryjna-transportowej. To niezbędne do umożliwienia rozwoju gospodarczego miasta.

Trzecim punktem rosyjskiego planu dla Mariupola jest zapewnienie „efektywności budżetowej i ekonomicznej samowystarczalności miasta”. To zadanie ma zostać zrealizowane do 2040 roku.

