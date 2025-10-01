Według najnowszego sondażu CBOS, Karol Nawrocki zdobył zaufanie 58% Polaków, co plasuje go na czele zestawienia. Na drugim miejscu — ex aequo — znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski, którzy uzyskali po 45%.

W porównaniu do sierpnia, Nawrocki odnotował wzrost zaufania o 6 punktów procentowych. W sondażu 25% respondentów zadeklarowało brak zaufania do niego, co stanowi spadek o 6 punktów względem poprzedniego miesiąca.

Zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i Sikorski zyskali po 45% zaufania, co stanowiło skok o odpowiednio 5 i 2 punkty procentowe. W przypadku Kosiniaka-Kamysza 27% ankietowanych wyraziło brak zaufania (spadek o 2 punkty), a wobec Sikorskiego — 32% (spadek o 3 punkty).

Obojętność wobec Kosiniaka-Kamysza zadeklarowało 16% respondentów, zaś w odniesieniu do Sikorskiego — 13%. W dalszej części rankingu znalazł się m.in. Krzysztof Bosak z wynikiem 40% zaufania. Dla niego 30% badanych wyraziło brak zaufania, a 15% było obojętnych. W zestawieniu znalazł się także m.in. Szymon Hołownia (38%) i Donald Tusk (36%).

Badanie CBOS przeprowadzono między 11 a 22 września 2025 roku na próbie 969 dorosłych osób metodami CAPI, CATI oraz CAWI.

