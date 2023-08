Wirtualna Polska opublikowała wyniki sondażu, który na zlecenie serwisu przeprowadziła pracownia United Surveys. Jeżeli wszystko znajdzie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, to będziemy mieli do czynienia z politycznym trzęsieniem ziemi.

– Gdyby wybory odbywały się w minioną niedzielę, to wygrałby je obóz Prawa i Sprawiedliwości z poparciem 34,5 proc. – informuje Wirtualna Polska. Drugie miejsce na podium zajmuje jednak Koalicja Obywatelska, która może pochwalić się wynikiem na poziomie 31,2 proc. badanych.

Okazuje się jednak, że przy wynikach, które osiąga opozycja w sondażu Zjednoczona Prawica może stracić władzę. Wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej sprawił bowiem, że swoich wyborców „oddały” formacji Donalda Tuska Lewica oraz Trzecia Droga.

Zgodnie z wynikami badania Trzecia Droga zdobyłaby 9 proc. głosów, natomiast Lewica 7,1 proc. głosów. – Największy odpływ wyborców dotyczy jednak Konfederacji. Na to ugrupowanie chęć zagłosowania wyraziło 7,8 proc. uczestników sondażu dla WP. To oznacza spadek aż o 5,3 pkt. proc. I to właśnie spadek notowań Konfederacji sprawiłby, że jesienią opozycja mogłaby iść po władzę – pisze Wirtualna Polska.

W takim układzie Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja miałyby łącznie 224 mandaty w Sejmie, natomiast opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica – 235.

W przeprowadzonym przez Wirtualną Polskę badaniu warto również zwrócić uwagę na fakt, iż znacząco wzrósł odsetek osób, które nie wiedzą na kogo oddadzą swój głos. To już 10,4 proc. ankietowanych.

