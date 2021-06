Grzegorz Schetyna w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że znalazł sposób na pokonanie PiS. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej ocenił również, że przyspieszone wybory parlamentarne są możliwe, jeśli Jarosław Kaczyński nie zdoła odbudować formalnej większości w Sejmie.

Prowadzący rozmowę Marcin Makowski zapytał, czy Schetyna odnalazł już sposób na pokonanie PiS, o czym mówił w 2019 r. „Myślę, że tak” – odparł zdecydowanie były lider PO. „Dzisiaj widać to jeszcze lepiej, ale nie ma alternatywy wobec współpracy środowisk opozycyjnych – parlamentarnych, pozaparlamentarnych i samorządowych – opartej na elementarnym zaufaniu” – mówił.

„Nie rozstrzygam, czy będziemy startować na jednej, czy dwóch listach, ale trzeba zbudować takie relacje i system naczyń połączonych, które pomogą wygrać wybory” – powiedział Schetyna.

Schetyna: „Przyszedł moment na wyciągnięcie wniosków”

„Proszę zobaczyć, jak zmieniła się współpraca na opozycji od wyborów europejskich do parlamentarnych. W tych pierwszych było blisko, ale nie udało się dołączyć Wiosny Roberta Biedronia. Gdybyśmy wtedy poszli razem, wynik byłby remisowy. Chwilę później, ruszając jednym blokiem, udało się zabrać PiS-owi większość w Senacie, co procentuje do dzisiaj. Co wybory jesteśmy mądrzejsi, teraz przyszedł moment na wyciągnięcie wniosków. Opozycja nie może dłużej przegrywać. Już nie ma się gdzie cofnąć” – powiedział Schetyna.

Polityk odniósł się do niedawnego głosowania nad Funduszem Odbudowy. „Lewica nas zaskoczyła, ale właśnie dlatego musimy pracować nad lepszą komunikacją i współpracą. Unikać także ostrej retoryki. Wiem, że ta odpowiedzialność, jako na największej partii opozycyjnej, spoczywa na nas. Sądzę, że tak jak w przypadku Rzeszowa, musimy budować jedność, zaczynając od samorządów i regionów, stopniowo idąc w górę” – mówił Schetyna.

