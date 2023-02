Polacy będą musieli poradzić sobie bez unijnych pieniędzy z KPO? Grzegorz Schetyna nie ma na dla nas dobrych wiadomości. W opinii byłego szefa PO, do wyborów Polska nie otrzyma pieniędzy. – Na pewno będziemy o tym mówić – zapewnił.

Pomimo trwających od wielu miesięcy negocjacji Unia Europejska nie wypłaca Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czy pieniądze uda się zdobyć jeszcze przed wyborami parlamentarnymi?

Grzegorz Schetyna nie ma wątpliwości. – Do wyborów na pewno nie trafią [ do nas pieniądze z KPO – red.] – podkreślił. Były szef PO przekonuje, że opozycja będzie tłumaczyć ludziom dlaczego UE nie wypłaca środków Polsce.

– Na pewno będziemy o tym mówić, dlaczego padają firmy, dlaczego nie jesteśmy w stanie sięgnąć po środki europejskie, dlaczego nie mogą tego robić polskie firmy, przedsiębiorcy, samorządy, dlaczego inwestycje nie są prowadzone – powiedział na antenie Polsat News. – To na pewno będzie temat kampanii wyborczej, to coś oczywistego – dodał.

Schetyna o roli opozycji w wyborach. Przewiduje takie wyniki

Przy okazji Schetyna podzielił się swoimi przewidywaniami dotyczącymi wyborów. Polityk przyznaje, że liczy na dobry wynik opozycji. – Ja jestem zwolennikiem takiego spojrzenia na mapę opozycyjną: albo wszyscy idziemy razem i wtedy wygrywamy z PiS-em, to jest oczywiste – podkreślił.

– Jeżeli nie możemy iść razem, z różnych powodów, to wtedy jeżeli dzisiaj patrzę na to, że mogą być trzy listy, no to chciałbym żeby PO, KO powtórzyła ten wynik, który dowieźliśmy w 2019 roku, czyli 27,5 proc. – tłumaczył.

– Żeby drugie ugrupowanie miało 15-17 proc., bo wtedy system D’Hondta nie działa i nie preferuje PiS-u i żeby trzecia siła, czyli lewica, przekroczyła 5 proc., bo to wtedy daje szanse, że opozycja będzie mogła stworzyć zaplecze dla parlamentarnej większości, dla rządu – dodał.

