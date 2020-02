Prokuratura poinformowała, że otrzymała już wyniki sekcji zwłok bliźniąt z Bydgoszczy. Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że najprawdopodobniejszą przyczyną śmierci 2-miesięcznych dzieci było utopienie.

W poniedziałek w jednej z kamienic w Bydgoszczy znaleziono ciała dwójki bliźniąt. Już wstępne ustalenia wskazywały na morderstwo, którego miała się dopuścić matka. Kobieta leżała w pobliżu nieprzytomna. Najprawdopodobniej usiłowała popełnić samobójstwo.

Czytaj także: Meksyk. Zamordowali Polaka. Makabryczne szczegóły

W środę eksperci przeprowadzili sekcję zwłok bliźniąt. „Obie sekcje się zakończyły. Biegły wskazał jako najbardziej prawdopodobną przyczynę śmierci dzieci uduszenie gwałtowne w mechanizmie utonięcia, czyli utopienie.” – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.

„Celem potwierdzenia takiego założenia pobrano wycinki z narządów do badań mikroskopowych oraz krew do badań fizykochemicznych. Po uzyskaniu tych dodatkowych wyników badań będzie można ostatecznie potwierdzić przyczynę śmierci. Opinia w tej sprawie spodziewana jest za ok. 2 miesiące.” – zaznaczyła Adamska-Okońska.

Czytaj także: Pożar w elektrowni atomowej! 200 km od Polski

Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że matka bliźniąt przebywa obecnie w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu. Na razie nie można jej przesłuchać ze względu na jej stan psychiczny. Do szpitala trafił również ojciec dzieci, który przeżył silny wstrząs psychiczny.

Źr. polsatnews.pl