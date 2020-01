Nie ma wątpliwości, że Tomasz Sekielski to obecnie jeden z najpopularniejszych, ale i najbardziej wpływowych dziennikarzy w Polsce. Czy jego akcja wzywająca do bojkotu może faktycznie „zaboleć” Telewizję Polską?

Tomasz Sekielski akcję „Wyłącz TVP, włącz myślenie” ogłosił jeszcze w ubiegłym roku. Wówczas w programie „Sekielski Sunday Night Live” zachęcał do bojkotu Telewizji Polskiej. „Namawiam was do tego, abyście swoich znajomych, rodzinę, wszystkich przekonywali do tego, by wyłączyli TVP. Proponujcie osobom, które uważają, że TVP jest dobra, aby pożyli bez tej telewizji tydzień, może dwa. Na próbę, może im się uda…” – powiedział.

Dziennikarz nie zamierza zwalniać tempa. W dalszym ciągu kontynuuje on akcję „Wyłącz TVP, włącz myślenie”. Co więcej, w związku z nią postanowił ogłosić konkurs. Dotyczy on zaprojektowania logo, które wykorzystane zostanie do produkcji wlepek, naklejek, etykiet, plakatów, a być może również koszulek. Zaznaczył przy tym, że w pracy nie może zostać wykorzystane logo TVP.

Projekty graficzne do Tomasza Sekielskiego można przesyłać do 2 lutego 2020 roku, do godziny 15:00.

Źr.: Facebook/Sekielski