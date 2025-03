Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ipsos wskazuje, że największym poparciem wciąż cieszy się Rafał Trzaskowski. Tymczasem powody do obaw powinien mieć Karol Nawrocki, który notuje najwyższy spadek poparcia ze wszystkich kandydatów.

Gdyby I tura wyborów prezydenckich odbyła się w najbliższą niedzielę, to wygrałby ją Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na poparcie 36 proc. ankietowanych. Tym samym zyskuje 3 pkt. proc. w stosunku do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Karol Nawrocki. Jednak kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość notuje spadek o 3 pkt. proc. To najwięcej ze wszystkich kandydatów, ale wciąż z 21-proc. poparciem wszedłby do II tury.

Na trzeciej pozycji wciąż umacnia się Sławomir Mentzen. Najnowszy sondaż wskazuje, że może on liczyć na 17 proc. głosów. Natomiast kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia na 6 proc., a Adrian Zandberg (Razem) na 3 proc.

Po 2 proc. wskazań uzyskali w badaniu Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Korona Polska) i Krzysztof Stanowski. Na Marka Jakubiaka wskazał 1 proc. ankietowanych.

Sondaż dla „19:30” i TVP Info zrealizowano metodą CATI i CAWI w dniach 11-13 marca 2025 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków.

Źr. Interia