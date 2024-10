Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS wskazuje na niewielką przewagę Koalicji Obywatelskiej na Prawem i Sprawiedliwością. Co ciekawe, badanie wskazuje, że ze wszystkich formacji tylko jedna notuje wzrost poparcia.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to nieznacznie wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na 29 proc. głosów (spadek o 3 pkt proc. względem poprzedniego badania).

Drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość niewiele traci do lidera. Poparcie dla tej formacji plasuje się na poziomie 28 proc., co również oznacza spadek, ale tylko o 1 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Badanie wskazuje, że tylko jedna formacja notuje wzrost poparcia, a jest nią Konfederacja. W porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż ugrupowanie zwiększyło poparcie o 2 pkt proc. i zajmuje trzecią lokatę, z 13 proc. głosów.

W badaniu czwarte miejsce – ex aequo – zajęły Lewica i Trzecia Droga. Oba ugrupowania mogą liczyć na 8 proc. głosów. Dla Trzeciej Drogi oznacza to spadek o 1 pkt proc., natomiast poparcie dla Lewicy pozostało bez zmian. 14 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

Źr. Polsat News