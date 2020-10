Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski przynosi złe wieści dla PiS. Partia rządząca zanotowała sporą stratę w porównaniu z poprzednim badaniem. Na osłabieniu lidera, zyskuje opozycja.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym tygodniu, to zwycięzcą nadal byłaby partia Jarosława Kaczyńskiego. Zagłosowałoby na nią 36,1 proc. respondentów. Choć to nadal dobry wynik, to jednak oznacza spadek poparcia aż o 5,5 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Co więcej, WP wskazuje, że oznaczałoby to także utratę samodzielnej większości przez partię obecnie rządzącą.

Drugie miejsce w zestawieniu niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która najwięcej zyskuje na osłabieniu partii rządzącej. Sondaż wskazuje, że obecnie największa partia opozycyjna notuje poparcie na poziomie 28,2 proc. Politycy tej formacji mogą być zadowoleni, bo oznacza to wzrost aż o 6 pkt. proc.

Fatalny sondaż dla PSL

Trzecie miejsce zajmuje Ruch Polska 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowało 9,4 proc. To lekki wzrost, bo w poprzednim badaniu partia notowała poparcie na poziomie 9 proc. W Sejmie – gdyby wybory odbywały się w niedzielę – zobaczylibyśmy jeszcze Konfederację (7,8 proc.), a także Lewicę (6,4 proc.).

Najnowszy sondaż IBRIS to fatalne wieści dla PSL-Koalicji Polskiej. Posłowie tej formacji mogę nie znaleźć się w kolejnym Sejmie, bo obecnie notują poparcie na poziomie zaledwie 2,5 proc.

Sondaż przeprowadzono 16 października 2020 roku, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1100 respondentów.

