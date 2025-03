Kampania wyborcza powoli zaczyna wkraczać w decydującą fazę, choć do wyborów pozostało jeszcze ok pięciu miesięcy. Tymczasem pojawił się sondaż prezydencki, w którym zapytano ankietowanych o to, kto ich zdaniem prowadzi najlepszą kampanię. Wygranym okazał się Sławomir Mentzen.

„Kto Pani/Pana zdaniem prowadzi najlepszą kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi?” – takie pytanie usłyszeli uczestnicy badania SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej”.

Najnowszy sondaż prezydencki wskazuje, że pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje Sławomir Mentzen. Kandydata Konfederacji wskazało 26,8 proc. ankietowanych uczestniczących w badaniu.

Drugą lokatę pod tym względem zajmuje Rafał Trzaskowski. Jego nazwisko wskazało 26,2 proc. badanych. Podium zamyka Karol Nawrocki ze sporą stratą do dwóch pierwszych lokat. Kandydata popieranego przez PiS wskazało 10,5 proc. ankietowanych.

Czwarta lokata przypadła Krzysztofowi Stanowskiemu (3,1 proc.), który za pośrednictwem swojego Kanału Zero prowadzi kampanię w formie wykazywania hipokryzji polityków. Inni kandydaci nie przekroczyli 3 proc.

Źr. dorzeczy.pl