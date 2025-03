Odgrywamy też rolę przywódczą, rolę lidera, rolę wpływową w Unii Europejskiej – przekonuje Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przekonuje, że w jednej ze spraw inne kraje patrzą na Polskę z podziwem.

Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Grodzisku Mazowieckim. Prezydent Warszawy zwrócił uwagę na kwestie polityki zagranicznej i stojące tu wyzwania przed prezydentem RP. Jego zdaniem obecna pozycja Polski jest dobra.

– Jesteśmy wiarygodnym partnerem, jesteśmy ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, dlatego, że odgrywamy też rolę przywódczą, rolę lidera, rolę wpływową w Unii Europejskiej – podkreślił.

– Nie tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, choć on jest podstawowy i pierwszorzędny, ale również silna pozycja w Unii Europejskiej i zbliżanie Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej – dodał.

Trzaskowski o roli Polski w Europie: Jesteśmy liderem?

W opinii Trzaskowskiego pozycja Polski na arenie międzynarodowej zyskuje na znaczeniu. Zwrócił uwagę zwłaszcza na kwestie bezpieczeństwa. W tej dziedzinie, zdaniem kandydata KO na prezydenta, nasz kraj jest wzorem dla innych państw europejskich.

– Dzisiaj wszyscy, czy to Francuzi, czy to Niemcy, czy to Brytyjczycy […] czy Hiszpanie, czy Włosi, czy państwa skandynawskie, oni wszyscy w momencie, kiedy zaczyna się rozmowa o europejskiej obronie, zaczynają od Polski – podkreślił.

– Mówią: musimy postępować tak jak Polska, to Polska miała rację, to Polska miała rację w sprawie Rosji, to Polska miała rację w sprawie wspierania suwerennych państw, które znajdują się pomiędzy Europą, Unią Europejską a Rosją, to Polska miała rację, jeżeli chodzi o niezależność energetyczną – dodał.

