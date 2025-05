Najnowszy sondaż prezydencki opublikowany na sześć dni przed wyborami wskazuje, że obydwaj liderzy tracą poparcie. Pomimo tego, w drugiej turze i tak spotkaliby się ze sobą: kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje Rafał Trzaskowski, na którego swój głos oddałoby 31,5 proc. ankietowanych. Sondaż wskazuje, że drugą lokatę również niezmiennie zajmuje Karol Nawrocki. To ci dwaj kandydaci spotkaliby się w drugiej turze. Nie zmienia tego fakt, że obydwaj tracą poparcie na ostatniej prostej: Trzaskowski – 1,7 pkt. proc., a Nawrocki – 2 pkt. proc.

Trzecie miejsce zajmuje Sławomir Mentzen z Konfederacji, który może liczyć na 12,6 proc. głosów badanych. To lekki wzrost o 1,1 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż. Jednak to zbyt mało, by marzyć o drugiej turze, oczywiście pod warunkiem, że sondaż się nie myli.

Dalsze miejsca zajmują: Szymon Hołownia – 8,6 proc., (wzrost o 2,5 pkt proc.), Magdalena Biejat – 6,3 proc., (wzrost o 1,2 pkt proc), Adrian Zandberg – 5,4 proc., (wzrost 2,2 pkt proc), Grzegorz Braun – 2,6 proc., (wzrost o 1,2 pkt proc.), Krzysztof Stanowski – 1,6 proc., Marek Jakubiak – 1,1 pkt. proc. Inni kandydaci nie przekraczają 1 proc.

Źr. Interia; Polskie Radio