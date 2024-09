Najnowszy sondaż przynosi dobre wieści dla polityków PiS. Choć ta formacja nadal znajduje się na drugim miejscu, to jednak notuje duży wzrost poparcia i dogania KO. Mniejsze ugrupowania tracą poparcie.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na formację rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 34,6 proc. Oznacza to wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badnia.

Drugą lokatę w zestawieniu notuje PiS z poparciem na poziomie 32,4 proc. Oznacza to, że partia pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego zanotowała największy wzrost poparcia ze wszystkich formacji. Obecnie zagłosowałoby na nią o 4,1 pkt proc. więcej wyborców, niż wskazywał poprzedni sondaż.

Na trzecim miejscu znalazłaby się Trzecia Droga, która dostałaby 9,7 proc. głosów. Tutaj zauważyć można spadek o 1,2 pkt proc. Na dalszym miejscu znajduje się Konfederacja z poparciem na poziomie 8,6 proc. (spadek o 1 pkt. proc.). Stawkę zamyka Lewica, na którą zagłosowałoby 8,1 proc. ankietowanych (spadek o 1,9 pkt. proc.).

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 30 sierpnia-1 września 2024 metodą CAWI/CATI na grupie 1000 osób.

Źr. wp.pl