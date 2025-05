Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys na zlecenie portalu Wirtualna Polska przynosi zmianę na pozycji lidera. Największym poparciem ponownie cieszy się Koalicja Obywatelska. Tym samym Prawo i Sprawiedliwość spadło na drugą lokatę. Podium zamyka Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 30,4 proc. głosów. Oznacza to wzrost o 1,8 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Na drugie miejsce spada PiS, które z kolei notuje spadek poparcia o 2,3 pkt. proc. Tym samym poparcie największej partii opozycyjnej oscyluje obecnie na poziomie 27,3 proc.

Trzecie miejsce na podium niezmiennie należy do Konfederacji, na którą chęć głosowania deklaruje 14,4 proc. ankietowanych. To więcej o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Trzecia Droga (8,8 proc., wzrost o 0,7 pkt proc.) oraz Lewica (6,8 proc., spadek o 1,1 pkt proc.). Pod progiem znalazłaby się partia Razem z wynikiem 3,9 proc.

Sondaż United Surveys przeprowadzono dla Wirtualnej Polski w dniu 28-29 kwietnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

