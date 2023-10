Dobromir Sośnierz, komentując słaby wynik Konfederacji w sondażowych wynikach exit poll, zwrócił uwagę na pewien błąd. Stwierdził, że na listach jego formacji znalazły się… „pokemony”.

Wstępne sondażowe wyniki exit poll wskazują, że Konfederacja uzyska poparcie na poziomie 6-7 proc. To dużo mniej, niż wskazywały sondaże przed wyborami. Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych jeszcze w niedzielę późnym wieczorem oficjalnie pisał o porażce jego formacji.

Na antenie Polsat News słaby wynik ugrupowania komentował Dobromir Sośnierz. Przyznał, że popełniono błędy przy układaniu list. „Oczywiście były też błędy po naszej stronie. Te „pokemony”, które powyciągano nam listach, to są błędy, które popełniono przy tworzeniu list” – stwierdził zaskakująco.

Sośnierz nie ukrywał, że rozczarowali go wyborcy. „Rozumiem, gdyby wynik był w okolicach 10 proc., ale co to ludzie nie pamiętają, co się działo przez ostatnie cztery lata? Jak wszyscy razem głosowali za podwyższaniem mandatów, wszyscy razem przyklepywali PiSowi te głupie historie covidowe… Nie pamiętacie ludzie, jak PiS wam kazał w maskach chodzić po dworze? Co się z wami stało?” – pytał retorycznie.

„Jeżeli wyborcy mają tak krótką pamięć, to będą musieli powtarzać te lekcję” – podsumował.

Sośnierz stwierdził również, że jedną z przyczyn porażki były kłamstwa na temat jego formacji. „Wszyscy rzucili się trzymać stolik, który chcieliśmy wywrócić i utrzymali. Pierścień ognia skierowany przeciwko nam ze strony mediów i partii politycznych, często z niewybrednymi atakami w naszym kierunku, przypisywanie głupot o jedzeniu psów, koalicji z PiS, przekręcanie programu” – mówił.

Źr. Interia