Krzysztof Stanowski zamieścił wpis w serwisie „X”. Odniósł się w nim do oburzenia niektórych dziennikarzy w związku z mocną wypowiedzią Stanowskiego na temat Doroty Wysockiej-Schnepf, prowadzącej debatę prezydencką w TVP.

Podczas debaty prezydenckiej w TVP Krzysztof Stanowski w ostrych słowach zwrócił się do Doroty Wysockiej-Schnepf, jednej z prowadzących. Dziennikarz zarzucił jej stronniczość, a także uczestnictwo w propagandowej narracji stosowanej – według Stanowskiego – w telewizji publicznej.

Po wszystkich w niektórych kręgach dziennikarskich dało się wyczuć oburzenie. Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu, był zaskoczony faktem, że nikt za dziennikarką TVP się nie wstawił.

Naprawdę się dziwię, że nikt wczoraj nie zareagował na mega chamski atak na @DorotaWSch ze strony Stanowskiego. Zwłaszcza po jego stwierdzeniu, że jej zadaniem jest tylko pilnowanie czasu. Jeszcze bardziej mnie dziwi, że nie zareagowała żadna z pań – obie reprezentują lewicę. — Kamil Dziubka 🇵🇱🇺🇦 (@KamilDziubka) May 13, 2025

Na tego typu sugestie postanowił odpowiedzieć sam zainteresowany, czyli Krzysztof Stanowski, który zamieścił wpis w serwisie „X”. Nie bawił się w dyplomację i znów dolał oliwy do ognia.

Krzysztof Stanowski odpowiada dziennikarzom ws. Doroty Wysockiej-Schnepf

– Widzę, że w sferze salonowych dziennikarzy wciąż występuje podebatowy incydent kałowy, mówiąc krótko – zesrańsko. Postanowiłem więc napisać coś jeszcze: mianowicie, jacy amatorzy zarządzają TVP. Wywodzę się z dziennikarstwa sportowego, w związku z tym przyszła mi do głowy pewna myśl (czasami jakaś przychodzi) – napisał dziennikarz i przytoczył pewien przykład.

– Trener piłkarski, gdy przygotowuje się do meczu, to myśli sobie tak: – Dobrze, skoro naszym celem jest wynik 0:0… Co może się w tym meczu stać i dlaczego? Gdzie mamy słabe punkty, a gdzie przeciwnik ma mocne? Tym razem u rywali zagra napastnik, trochę nieprzewidywalny, ale zdeterminowany i chce nam zrobić krzywdę. Gdzie może uderzyć? Jak go zneutralizować? Mamy dwóch obrońców: Kutasińskiego i Miałczaka. Z Kutasińskim poradzi sobie najłatwiej, bo go nie lubi i wstępują w niego specjalne siły, poza tym Kutasiński może nie wytrzymać presji, no i jest łatwy do trafienia – tamten szybki, Kutasiński wolny. Miałczak z kolei odbierze mu atuty, może nie błyśnie, ale i napastnik rywali nie błyśnie, zneutralizują się. Co robić, co robić… – napisał.

– I wtedy trenerowi piłkarskiemu, o ile zatrudniony jest na Woronicza za publiczne pieniądze, przychodzi do głowy rozwiązanie: – Wystawmy Kutasińskiego! Bez względu na branżę, w której pracujesz, zarządzanie firmą to przewidywanie. Przewidywanie możliwości, okazji, ale też ryzyk. Analizowanie, gdzie jest potencjalna szansa, a gdzie jest brak rozsądku i kiedy warto zdjąć nogę z gazu – stwierdził.

– W tej całej dyskusji o chamie Stanowskim i pani Schnepf obrzyganej w autobusie (czy tam tramwaju, nie pamiętam) brakuje wątku, że TVP jest dziś w rękach ludzi, którzy nie potrafią przewidywać jakichkolwiek konsekwencji swoich posunięć, w związku z czym nie powinni prowadzić nawet warzywniaka, o jakiejkolwiek drużynie piłkarskiej – chociażby z ligi okręgowej – nie wspominając – podsumował.

Widzę, że w sferze salonowych dziennikarzy wciąż występuje podebatowy incydent kałowy, mówiąc krótko – zesrańsko. Postanowiłem więc napisać coś jeszcze: mianowicie, jacy amatorzy zarządzają TVP. Wywodzę się z dziennikarstwa sportowego, w związku z tym przyszła mi do głowy pewna… — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) May 14, 2025

