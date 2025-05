Krzysztof Stanowski udzielił wywiadu dla serwisu Wirtualna Polska. Podczas rozmowy zdradził, jak – w jego ocenie – jest za kulisami Rafał Trzaskowski.

Całkiem niedawno Krzysztof Stanowski przeprowadził wywiad z Rafałem Trzaskowskim. W rozmowie z Wirtualną Polską dziennikarz, który również ubiega się o urząd Prezydenta RP, zdradził nieco kulis dotyczących kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Okazuje się, że popularny „Stano” nieco zaskoczył się postawą Trzaskowskiego. Miał go bowiem za nieco inną postać. – Patrząc na jego wizerunek medialny, miałem wrażenie, że to jest człowiek, który wchodzi do dowolnej sali i ją po prostu przejmuje. Uważałem, że ma taką osobowość, że zjednuje ludzi, jest bajerantem, jest magiczny, wszyscy chcą z nim pogadać – mówi Stanowski.

– A, najzwyczajniej w świecie, taki nie jest. Nawet podczas wywiadu u niego w domu było to czuć. Ze wszystkich kandydatów to właśnie Rafał Trzaskowski tworzy zdecydowanie największą barierę i jest najsłabszy w small talku. Bardzo mnie to zaskoczyło i nie wiedziałbym tego, gdybym nie zgłosił się do wyborów – dodał dziennikarz.

Zdaniem Stanowskiego po Trzaskowskim widać „wyniosłość”. – Nawrocki w ogóle jej nie ma. Pytanie, co jest lepsze u prezydenta… Gdzieś między nimi jest Szymon Hołownia, który wyniosłość w sobie ma, ale jednak jest dużo lepszy od Trzaskowskiego w small talk i budowanie atmosferki – powiedział „Stano”. Cała rozmowa TUTAJ.

Przeczytaj również: